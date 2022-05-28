أيمن الجميل: مبادرة حياة كريمة قطعت مرحلة كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة فى الريف المصرى

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مبادرة "حياة كريمة"، حققت خطوات مهمة فى تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تجسيد البعد الاجتماعى للرؤية على الأرض ورفع جودة الحياة لنحو 60% من المواطنين المصريين من قاطنى قرى ونجوع الريف المصرى بالتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أنه من المفرح والمبشر، تكامل جهود مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق أكثر من المستهدف فى مبادرة حياة كريمة على الأرض، رغم كثير من العقبات التى تفاجئ منفذى المشروع مثل غياب الخرائط والمخططات للقرى المصرية المقامة منذ مئات وآلاف السنين وشهدت توسعات عشوائية دون تنظيم، الأمر الذى يستدعى عمل دراسات ومسوح جديدة ومكلفة تضاف إلى التكلفة الفعلية المرصودة للبنية الأساسية وللشمول المالى ولرفع مستوى التعليم والصحة وتوفير فرص العمل فى هذه القرى.

وأضاف أيمن الجميل بأن الأرقام الرسمية الموثقة حول مبادرة حياة كريمة تشير إلى الانتهاء مما يزيد على 6 آلاف مشروع مختلف لخدمة القرى المصرية منها مشروعات بنية تحتية وشق طرق ورصفها وإقامة مدارس ومستشفيات اليوم الواحد وإعادة تأهيل المنازل ، فضلا عن توفير خدمات الشمول المالى في نحو 258 قرية بـ 11 محافظة (أسيوط، قنا، سوهاج، القليوبية، المنيا، الغربية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية) شملت إنشاء وتطوير 27 فرع للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS)، و1478 قارئ استجابة سريعة "QR CODE"، وتنظيم 82 ندوة وورشة تعريفية لنشر الوعي المالي، استفاد منها 49 ألف مواطن.



ولفت أيمن الجميل إلى أن الاهتمام بالفئات المهمشة وفى مقدمتها المرأة المعيلة فى مقدمة أولويات مبادرة حياة كريمة ، خاصة وأن المرأة المعيلة والمرأة العاملة تمثل رافدًا أساسيًا فى الاقتصاد الريفى بمصر، ومن ثم عملت المبادرة الرئاسية على تطوير إتاحة التمويل متناهى الصغر الموجَّه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهى الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، واستحوذت النساء على 62% من إجمالى عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.



وأوضح أيمن الجميل أن الاهتمام الكبير من مبادرة حياة كريمة برفع جودة الحياة فى الريف المصرى ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراحل تنفيذ المبادرة أولًا بأول، بدأ يؤتى ثماره والتى تمثلت فى انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ عقود طويلة فى الريف المصرى، حيث انخفضت معدلات الفقر، وفق الإحصاءات الرسمية بمعدل 11 نقطة مئوية، فقبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كان معدل الفقر القومي قد وصل إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية بصعيد مصر، بينما تراجع اليوم بعد المضى فى تنفيذ المبادرة إلى 21 نقطة، والمؤشر مرشح للتراجع فى المستقبل القريب مع استكمال مراحل المبادرة.

