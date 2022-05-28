أنفلونزا الطماطم أكثر ما يشغل أذهان المصريين في الوقت الحالي، وذلك بعدما أصيب بها عدد لا بأس به في الهند، ويتساءل الكثير عن حقيقة انتشار أنفلونزا الطماطم في مصر، وأسباب الإصابة والأعراض.

ويستعرض "الدستور" لقراءه من خلال ذلك التقرير كل ما تريد معرفته عن أنفلونزا الطماطم وحقيقة انتشارها في مصر.

معلومات عن أنفلونزا الطماطم وحقيقة انتشارها في مصر

لا تزال أسباب الإصابة بالمرض مجهولة حتى الآن، وذلك بعد أن شهدت أجزاء من الهند إصابة عدد من مواطنيها بأنفلونزا الطماطم، وهناك العديد من الأعراض الخاصة بأنفلونزا الطماطم، والتي يجب التعرف عليها للتحقيق من الإصابة، و تشمل الأعراض الأولية للمرض ما يلي:

ظهور بثور كبيرة بحجم الطماطم يكون لونها أحمر.

طفح جلدي.

تهيج الجلد.

ارتفاع في درجة الحرارة.

جفاف الجسم.

آلام الجسم.

تورم المفاصل.

غثيان.

تقيؤ.

مغص.

سعال.

عطس.

سيلان الأنف.

ويتساءل الكثير عن إذا كانت أنفلونزا الطماطم تنتقل عن طريق العدوى أم لا، وقد أكد الخبراء في مجال الصحة أن ذلك المرض الجديد مثل حالات الأنفلونزا الأخرى ويجب إبقاء الأطفال المصابين في عزلة لأن هذه الأنفلونزا يمكن أن تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر، لكنها غير مميتة.

طرق الوقاية وحماية الأطفال من أنفلونزا الطماطم

الحفاظ على نظافة المنزل وتطهيره بشكل دائم لتجنب انتقال العدوى. لا تدع طفلك يحك البثور. حافظ على رطوبة طفلك بجعله يشرب الماء بكثرة. استخدم الماء الدافئ للاستحمام الطفل. تجنب الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب. يجب تعقيم الملابس والأواني والأشياء الأخرى التي يستخدمها الطفل المصاب لمنع انتشار الانفلونزا.

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أستاذ مناعة ييشرح خطورة أنفلونزا الطماطم

أوضح الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، أن الفيروسات المنتشرة في الفترة الحالية فيروسات موسمية أو كانت موجودة بالفعل، وفترة حضانته بين 3 لـ6 أيام في المتوسط، والتعافي يحدث بواسطة المسكنات العادية خلال 10 أيام.

وأوضح أن أعراض إنفلونزا الطماطم تتركز في الكفيّن والأرجل وحول الفم، ويمكن أن تكون داخل الفم، وهذه الحمى مزعجة للأطفال كما أنه مشهور بينهم، وهو معوي ينتقل بالتنفس سواء بالسعال أو العطس، وينتقل بين لُعاب الأطفال، وعن طريق فضلاتهم سواء البول أو البراز، أو بثور الجلد.