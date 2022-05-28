متاح الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022

يبحث الكثير من ذوي الهمم وأسرهم خلال تلك الفترة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022، وذلك بعد ما ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الماضية عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022 عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل".

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022 في مصر

يمكن للراغبين في الحصول على سيارة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، إجراء الكشف الطبي اللازم لاستيفاء الإجراءات القانونية حيث يمكن الحصول على نتائج الفحص الطبي باتباع الخطوات التالية:

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

الدخول عبر رابط المجالس الطبية المتخصصة من هنا

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة.

اختيار القائمة الخاصة بالكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة.

إدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

تحديد نوع الإعاقة الخاصة بالشخص الذي يرغب في الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد تاريخ مكان الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المرغوب في الحصول على السيارة منه.

سيظهر لك نتيجة بالبيانات الخاصة بك، وموعد وتاريخ الكشف الطبي، اطبعها واحتفظ بها.

شروط الحصول على السيارات المجهزة للمعاقين

أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ألا يقل عمر المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة عن 18 عامًا.

مصري الجنسية.

بطاقة رقم قومي سارية.

تحديد نوع الإعاقة.

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مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن التسجيل في رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022، وذلك من خلال إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تعد الوسيلة الوحيدة للحصول على حقوقهم وهي:

إجراء الكشف الطبي المجاني. صرف العلاج بالمجان. خصومات على تذاكر المواصلات العامة. إعفاء من المصروفات الدراسية. نسب في الوظائف الحكومية الشاغرة. نسب في شقق الإسكان الاجتماعى. الإعفاء من الجمارك والضرائب للأجهزة التعويضية والسيارات الطبية المتخصصة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة

حرصت الدولة على تقديم كافة الخدمات بشكل إلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022 وتحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة المتكاملة والتي تتلخص فيما يلي:-