«بدأت بفقرة الإنشاد الديني» استمرار جلسات الدوار ببني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة بني سويف التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث قدم الفرع تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ضمن تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

واستضافت قرية هيلية مركز ببا ببني سويف فاعليات جلسات الدوار، بدأ البرنامج بفقرة الإنشاد الديني، ثم عرض الأراجوز، تلاه عرض فني للفرقة القومية للموسيقى العربية ببني سويف، تخلل الحفل ورشة رسم وتلوين ورسم على الوجوه للفنانة سارة رمضان، جاء ذلك بحضور د. نرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف.

عقد بيت ثقافة الفشن ندوة أدبية حول الأدب الشعبي حاضرها كل من أحمد هيكل وأحمد ماهر، تحدثا فيها عن الأدب الشعبي وهو فن القول الذي تنتجه جماعة شعبية ويتناقله أبناؤها ولا يصبح القول أدبا إلا إذا حكمت هذا القول معايير فنية وكان له ضوابط في التركيب.

كما عقد قصر ثقافة بني سويف أمسية أدبية حول السرد القصصي للشعراء محمد عبد العال، جاسر جمال الدين بمشاركة شعراء نادي أدب سمسطا، بجانب مسابقة ثقافية في المعلومات العامة للأطفال، بينما قدم بيت ثقافة إهناسيا الخضراء ورشة فنية عمل زهور، كما نفذت مكتبه النادي الرياضي ورشة تشكيل بالورق، ومكتبه طنسا بني مالو ورشة عن النظافة في شوارعنا، ونفذت مكتبة منشأة عاصم ورشة فنون تشكيلية عن عيد العمال.

ومن جانب آخر أقام بيت ثقافة أبو صير الملق محاضرة بعنوان “الأخلاق أهميتها وفوائدها للمجتمع”، قال خلالها محمد سمعان إن للأخلاق الحسنة أهمية كبيرة في المجتمعات، وضمن أنشطة المواهب قدمت مكتبة ابوصير الملق ورشة التمثيل المسرحي لمدة 5 أيام متتالية لتعليم أساسيات التمثيل والمسرح إشراف ياسين عبدالعال بكري، مع مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

وفي سياق مختلف نظم بيت ثقافة أهناسيا المدينة محاضرة بعنوان "تحديد النسل والزيادة السكانية"، تحدثت خلالها هنا كامل عن حقائق تحديد النسل الرئيسية وهى أن تنظيم الأسرة يساهم في تعزيز حق الناس في تحديد عدد الأطفال، وأن الزيادة السكانية تمثل خطر كبير على الفرد والمجتمع، بجانب ورشة لعمل شنطة هدايا إشراف كمالة علي أمين، فيما عقد قصر ثقافة شرق النيل نادي الأدب تحت التأسيس للشعراء سيد المناعي، أحمد حسني.