«أشغال فنية بالفوم» ورش فنية وعروض سينمائية بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا بأقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

حيث قدم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية للأطفال ورشة أشغال فنية بالفوم، تدريب كل من الفنانة إيمان أبو ستيت، والفنانة شيماء علي، بجانب ورشة حكي لقصة بنى ادم مع سهير محمد بمكتبة الطفل، بجانب ندوة تعريفية بفن الخط العربي قدمها رجب يحيى الزينى مدير معهد الخط العربي بالمنيا ومحمد أحمد استاذ بمعهد الخط العربي ورئيس شعبة الخط العربي بقصر ثقافة المنيا، وعلى هامش الندوة أقيم معرضا فنياً لمجموعة من الشباب الموهوبين في الخط العربي ، بالإضافة إلى عروض سينما للأطفال بعنوان "ديدو".

يواصل قصر ثقافة مغاغة الورشة الفنية قص ولصق تدريب محمد بشير، فيما قدم بيت ثقافة شركة النيل يوم ترفيهى لرواد الموقع وتدريبهم على الرسم والتلوين مع ماجدة على.