السبت 28 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أشغال فنية بالفوم» ورش فنية وعروض سينمائية بثقافة المنيا

ورش فينة وعروض سينمائية
ورش فينة وعروض سينمائية بثقافة المنيا
ads

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا بأقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

حيث قدم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية للأطفال ورشة أشغال فنية بالفوم، تدريب كل من الفنانة إيمان أبو ستيت، والفنانة شيماء علي، بجانب ورشة حكي لقصة بنى ادم مع سهير محمد بمكتبة الطفل، بجانب ندوة تعريفية بفن الخط العربي قدمها رجب يحيى الزينى مدير معهد الخط العربي بالمنيا ومحمد أحمد استاذ بمعهد الخط العربي ورئيس شعبة الخط العربي بقصر ثقافة المنيا، وعلى هامش الندوة أقيم معرضا فنياً لمجموعة من الشباب الموهوبين في الخط العربي ، بالإضافة إلى عروض سينما للأطفال بعنوان "ديدو".

يواصل قصر ثقافة مغاغة الورشة الفنية قص ولصق تدريب محمد بشير، فيما قدم بيت ثقافة شركة النيل يوم ترفيهى لرواد الموقع وتدريبهم على الرسم والتلوين مع ماجدة على.

إيناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ضياء مكاوي إقليم وسط الصعيد الثقافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022

نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة بالرقم القومي فقط

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

دعوة للحوار الوطنى

حسين دعسة

النفير الفلسطيني العام في مواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية

صفاء النجار

الكائنات وحيدة الخلية وتعدد الزوجات

سمر عادل

وثيقة سياسة ملكية الدولة.. خارطة طريق استثمارية

سارة شريف

مسألة وقت

ماجد حبته

الاستثمار فى الأشبال

لواء. محسن الفحام

نريده حواراً موضوعيا

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو بين عبدالناصر والسادات

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شؤون القدس يحذر إسرائيل من تداعيات مسيرة الأعلام

«الوطني الفلسطيني» يرحب بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

فتح تدعو أوروبا لكبح إجراءات إسرائيل الهادفة للقضاء على فرصة فلسطين بالبقاء