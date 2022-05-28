يبحث الكثير من أولياء الأمور في الوقت الحالي عن رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب وأولياء الأمور.

وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الحالية عن رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل".

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية لأولياء الأمور، وذلك من خلال رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية، التي تتيح للآباء والأمهات متابعة أبنائهم حتى التقديم للمراحل التعليمية المختلفة.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال التقرير التالي رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية.

رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية

ويمكن لأولياء الأمور التعامل على رابط موقع خدمات ولي الأمر، بوابة الخدمات الإلكترونية من هنــــا

ولكن يتطلب الاستفادة من الخدمات إنشاء حساب لولي الأمر.

خطوات إنشاء حساب لولي الأمر على موقع وزارة التربية والتعليم

الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــــا التقديم للأطفال مقتصر فقط على أولياء الأمور، ويشترط الموقع للتقديم إنشاء ولي الأمر حسابا على الموقع. الدخول على تسجيل مستخدم جديد، سيطلب إنشاء حساب استيفاء بعض البيانات، مثل اسم الوالد، الجد، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم الهاتف، وكلمة السر، وأخيرا الضغط على تسجيل مستخدم.

خدمات موقع ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية

ويقدم حاليًا موقع خدمات ولي الأمر، خدمتين خاصين بالتقديم للمدارس، سواء للصف الأول.

والخدمة الثانية هي التقديم لرياض الأطفال، وهي المتاحة حاليا.

خطوات التقديم لمدارس رياض الأطفال

يتيح موقع خدمات ولي الأمر حاليًا خدمة التقديم لمدارس رياض الأطفال، حيث يمكن لولي الأمر الاستفادة من هذه الخدمة والتقديم لطفله، وذلك باتباع الإجراءات التالية: