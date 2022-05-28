السبت 28 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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يبحث الكثير من أولياء الأمور في الوقت الحالي عن رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب وأولياء الأمور.

وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الحالية عن رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل".

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية لأولياء الأمور، وذلك من خلال رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية، التي تتيح للآباء والأمهات متابعة أبنائهم حتى التقديم للمراحل التعليمية المختلفة.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال التقرير التالي رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية.

رابط موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية

ويمكن لأولياء الأمور التعامل على رابط موقع خدمات ولي الأمر، بوابة الخدمات الإلكترونية من هنــــا 

ولكن يتطلب الاستفادة من الخدمات إنشاء حساب لولي الأمر.

خطوات إنشاء حساب لولي الأمر على موقع وزارة التربية والتعليم

  1. الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــــا
  2. التقديم للأطفال مقتصر فقط على أولياء الأمور، ويشترط الموقع للتقديم إنشاء ولي الأمر حسابا على الموقع.
  3. الدخول على تسجيل مستخدم جديد، سيطلب إنشاء حساب استيفاء بعض البيانات، مثل اسم الوالد، الجد، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم الهاتف، وكلمة السر، وأخيرا الضغط على تسجيل مستخدم.

خدمات موقع ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية

ويقدم حاليًا موقع خدمات ولي الأمر، خدمتين خاصين بالتقديم للمدارس، سواء للصف الأول.

والخدمة الثانية هي التقديم لرياض الأطفال، وهي المتاحة حاليا.

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خطوات التقديم لمدارس رياض الأطفال

يتيح موقع خدمات ولي الأمر حاليًا خدمة التقديم لمدارس رياض الأطفال، حيث يمكن لولي الأمر الاستفادة من هذه الخدمة والتقديم لطفله، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

  • الدخول على رابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال.
  • يختار ولي الأمر نوع المدرسة التي يرغب في التقديم لطفله بها “رسمية أو مدرسة لغات”، ثم يختار المحافظة.
  • إدخال كافة بيانات الطالب، التي تتضمن الرقم القومي وتاريخ الميلاد، وجنس الطالب والمحافظة التابع لها.

 

موقع خدمات ولي الأمر بوابة الخدمات الإلكترونية رابط موقع خدمات ولي الأمر وزارة التربية والتعليم مدارس رياض الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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