السبت 28 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل فى حريق شقة سكنية بإمبابة

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
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لقي طفل، 4 سنوات، مصرعه في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع إبراهيم علام من كمال حمزة بمنطقة البصراوي بدائرة قسم شرطة إمبابة، شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع إبراهيم علام من كمال حمزة بمنطقة البصراوي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلّف وراءه مصرع طفل، 4 سنوات، جرى نقله إلى مستشفى التحرير العام.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق البصراوي إمبابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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