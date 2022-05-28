مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالمنيا

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على الطريق الزراعى مصر أسوان شمال كمين بنى أحمد، وجار إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على الطريق الزراعى مصر أسوان، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام.

وأفادت التحريات الأولية، بأن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة، وقد تسبب الحادث فى سقوط إحدى السيارتين فى ترعة جانبية وجار رفعها وإزالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإحالته الى النيابة لتباشر التحقيقات.