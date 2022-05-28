السبت 28 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السفير أحمد أبو زيد يفتتح المعرض العقارى المصرى الأول فى كندا (صور)

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد يفتتح المعرض العقارى المصرى الأول بكندا
ads

افتتح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أمس الجمعة، المعرض العقاري المصري الأول فى كندا  "طيبة سكيب"، والذي يعقد في مدينة مسيساجا بمقاطعة أونتاريو خلال الفترة من 27-29 مايو الجاري بتنظيم من مؤسسة Egyptian Pharos Group إحدى تجمعات الجالية المصرية فى أونتاريو، وتحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

حضر مراسم الافتتاح عمدة مدينة مسيساجا "بونى كرومبي" وعددًا من أعضاء البرلمان الكندي وبرلمان مقاطعة أونتاريو، بالإضافة إلى المطورين العقاريين المشاركين في المعرض من مصر.

تحدث السفير المصري في الندوة التي تم تنظيمها على هامش المعرض بعنوان "السوق العقاري المصري: فرص واعدة للجالية المصرية في كندا" ، ملقيًا كلمة أعرب فيها عن تطلعه لأن يمثل هذا المعرض بداية لتجربة ناجحة يمكن استنساخها في المقاطعات الكندية المختلفة التي تتواجد بها جالية مصرية كبيرة، وأن يمتد ليشمل قطاعات اقتصادية مختلفة يمكن للجالية المصرية أن تستثمر بها.

كما أكد السفير أحمد أبو زيد على الدور الكبير الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج في الجهود الاقتصادية والتنموية في مصر، وذلك من خلال التحويلات المالية، وهو ما جعل مصر تحتل المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس ثقة المواطن المصري في الخارج  في اقتصاد بلاده ورغبته في الاستثمار بها ودعمها.

وحرص السفير المصرى على التجول في مختلف جوانب المعرض والاطلاع على المشروعات المختلفة المقامة فى "العاصمة الإدارية الجديدة" والمناطق الأخرى فى مختلف ربوع مصر، وتحدث خلال ذلك مع عدد كبير من أعضاء الجالية المترددين على المعرض عن أبرز الجهود الاقتصادية التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية ووضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة بالرقم القومي فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

بالرقم القومي.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النفير الفلسطيني العام في مواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية

صفاء النجار

الكائنات وحيدة الخلية وتعدد الزوجات

سمر عادل

وثيقة سياسة ملكية الدولة.. خارطة طريق استثمارية

سارة شريف

مسألة وقت

ماجد حبته

الاستثمار فى الأشبال

لواء. محسن الفحام

نريده حواراً موضوعيا

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو بين عبدالناصر والسادات

ماجد حبته

كيسنجر.. والأزمة الأوكرانية

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

«الوطني الفلسطيني» يرحب بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

فتح تدعو أوروبا لكبح إجراءات إسرائيل الهادفة للقضاء على فرصة فلسطين بالبقاء

تفاصيل تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن اغتيال شيرين أبوعاقلة