السبت 28 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرار اعتماد الراهب سمارد زيس رئيسًا لدير سانت كاترين

مجلس الدولة
مجلس الدولة
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تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من مجدي سليمان لويس، المطالبة بتعديل القرار الجمهوري رقم 306 لسنة 1974، الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سمارد زيس، رئيسًا لكل من دير سانت كاترين ولطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء، برتبة رئيس قساوسة.

 

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامي، والتي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصري واليوناني.

 

وذكرت الدعوى، أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية، ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول مُوقّع بين مصر واليونان؛ يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين، ويمنحه رئيس الجمهورية؛ الجنسية المصرية.

وأضاف أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، وهو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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