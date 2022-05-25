تكسير 360 قلب «شيشة» ومصادرة 400 كرسى فى حملات ببولاق الدكرور

قاد المهندس عبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، حملات ليلية مكبرة لرفع الإشغالات من الطرق وإزالة التعديات من المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، في إطار تعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملات، عن تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع لمخبز أفرنجي ومحل ملابس وكوافير رجالي ومحل بلايستيشن، وتمت الحملة في شوارع فيصل والعشرين والأربعين وتم تكسير 360 قلب شيشة ومصادرة 400 كرسى و 22 أستاند ملابس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.