الجمعة 27 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكسير 360 قلب «شيشة» ومصادرة 400 كرسى فى حملات ببولاق الدكرور

جريدة الدستور
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قاد المهندس عبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، حملات ليلية مكبرة لرفع الإشغالات من الطرق وإزالة التعديات من المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، في إطار تعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملات، عن تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع لمخبز أفرنجي ومحل ملابس وكوافير رجالي ومحل بلايستيشن، وتمت الحملة في شوارع فيصل والعشرين والأربعين وتم تكسير 360 قلب شيشة ومصادرة 400 كرسى و 22 أستاند ملابس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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