النيابة تطلب تحريات المباحث في النصب على سيدة مسنة بعين شمس

طلبت النيابة العامة بعين شمس تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة قيام سيدة بانتحال صفة موظفة في وزارة التضامن الاجتماعي بسرقة سيدة مسنة مصابة بالسرطان، بعد أن أوهمتهم بأن الوزارة أرسلتها لتلبية طلبات نجلها المعاق.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من سيدة تدعى زينب سيد، مفاده قيام سيدة بخداعهم، وإيهامهم أنها تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وسرقت حقيبة بداخلها 200 جنيه و4 خواتم ذهب و2 هاتف محمول.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة لكشف هوية المتهمة وتتبعها لضبطها.

وتم تحرير المحضر رقم 9977 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة للتحقيق.