حبس أفراد عصابة متخصصة فى سرقة المواطنين بالجيزة

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، بعدة مناطق بالجيزة، لبيان نشاطهم الإجرامي وطلبت النيابة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين وسجلهم الإجرامي، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات الأولية أن التشكيل يضم 4 أشخاص مقيمين محافظة الفيوم وكونوا أعضاءه وتخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه باستخدام أسلحة بيضاء.

واعترف المتهمون بسرقة هاتف مستشار وانسيال زوجته وترويع أطفاله إضافة إلى سرقة طبيب بحدائق الأهرام وأماكن أخرى بالجيزة، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم للمسروقات، وتم إعادتها.

تحرر المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.