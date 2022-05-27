الجمعة 27 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 5 أطنان دواجن ولحوم فاسدة بمصنع لتجهيز الوجبات فى الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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تحفظ ضباط مباحث التموين بالجيزة، على 5 أطنان دواجن ولحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك، تم ضبطهم داخل مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بالجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، بحوزته 5 أطنان دواجن ولحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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