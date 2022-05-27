الجمعة 27 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب

التربية والتعليم
التربية والتعليم
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يبحث الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الراهن عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الامتحانات وكيفية النقل من مدرسة لأخرى وخطوات التقديم على المدارس الرسمية والمواعيد.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب

 

يبحث الطلاب خلال تلك الفترة عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب، حيث يواجه عدد كبير من الطلاب مشكلة في الوصول للرابط الرسمي للنتيجة على موقع الوزارة.

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب استخدام رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب من هنا

وقد أدى الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثاني لبعض الصفوف الدراسية في جو مؤمن من تفشي وباء كورونا المستجد، ومراقبة شديدة تمنع الغش كي يحصل كل طالب على درجاته كاملة لتعبر عن مستواه وتحصيله الدراسي بشكل دقيق.

إعلان نتائج الامتحانات 2022 بالرقم الجلوس والاسم 

ومن المقرر إعلان نتائج الامتحان عبر رقم الجلوس لعام 2022 في المرحلة الابتدائية والإعدادية لمراحل النقل ومراحل الشهادات التعليمية، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم المصرية بطرح كل النتائج في المدارس في حين أن النتائج لطلاب الشهادة ستظهر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لطلبة الشهادة الإعدادية، وكل محافظة على حدا.

 

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول عبر رابط  بوابة التعليم الأساسي التابعة  لوزارة التربية والتعليم من هنا

  • يختار الطالب أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • تظهر نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

 

رابط وخطوات الحصول على نتائج المدارس بمحافظة الجيزة 

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على "بوابة الجيزة الإلكترونية" من هنــــــــــــــــا 

  1. اختيار الطالب نتيجة “سنوات النقل للتعليم الأساسي”.
  2. تحديد المراحل الدراسية "ابتدائي أو إعدادي".
  3. إدخال “الرقم القومي” للتلميذ المكون من 14 رقم وهو مدون في شهادة ميلاد الطالب.
  4. تحديد الصف الدراسي للطالب.
  5. اختر العام الدراسي.
  6. اختيار الفصل الدراسي في آخر العام "الترم الثاني".
  7. اضغط على كلمة “عرض النتيجة” والانتظار قليلا كي تكون النتيجة جاهزة.
موقع وزاره التربيه والتعليم الخدمات الالكترونية نتائج الطلاب الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب رابط موقع وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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