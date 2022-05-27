يبحث الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الراهن عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الامتحانات وكيفية النقل من مدرسة لأخرى وخطوات التقديم على المدارس الرسمية والمواعيد.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب

يبحث الطلاب خلال تلك الفترة عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب، حيث يواجه عدد كبير من الطلاب مشكلة في الوصول للرابط الرسمي للنتيجة على موقع الوزارة.

ويمكن للطلاب استخدام رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الطلاب من هنا

وقد أدى الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثاني لبعض الصفوف الدراسية في جو مؤمن من تفشي وباء كورونا المستجد، ومراقبة شديدة تمنع الغش كي يحصل كل طالب على درجاته كاملة لتعبر عن مستواه وتحصيله الدراسي بشكل دقيق.

إعلان نتائج الامتحانات 2022 بالرقم الجلوس والاسم

ومن المقرر إعلان نتائج الامتحان عبر رقم الجلوس لعام 2022 في المرحلة الابتدائية والإعدادية لمراحل النقل ومراحل الشهادات التعليمية، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم المصرية بطرح كل النتائج في المدارس في حين أن النتائج لطلاب الشهادة ستظهر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لطلبة الشهادة الإعدادية، وكل محافظة على حدا.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول عبر رابط بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنا

يختار الطالب أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على زر الاستعلام.

تظهر نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

رابط وخطوات الحصول على نتائج المدارس بمحافظة الجيزة

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على "بوابة الجيزة الإلكترونية" من هنــــــــــــــــا