الجمعة 27 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل جديدة بشأن اتهام مدير متحف اللوفر السابق بتهريب قطع أثرية مصرية

الرئيس السابق لمتحف
الرئيس السابق لمتحف اللوفر
ads

يواجه الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز، تهمًا بالتآمر لإخفاء قطع أثرية يحتمل أنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية خلال أحداث يناير 2011.

وقال مصدر قضائي فرنسي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية إن جان لوك مارتينيز وجهت إليه التهم هذا الأسبوع بعد أن اعتقلته الشرطة للاستجواب، وقد أدار مارتينيز متحف اللوفر في باريس- الأكثر زيارة في العالم، من 2013 إلى2021.

ويعمل مارتينيز، الذي استقال من منصب رئيس متحف اللوفر العام الماضي، سفيرًا للتعاون الدولى فى مجال التراث، وتنذر القضية بإحراج وزارتي الثقافة والخارجية الفرنسية.

كما تم استجواب متخصصين فرنسيين فى الفن المصري هذا الأسبوع، لكن أفرج عنهما دون توجيه اتهامات إليهما.

وقال تقرير فى Le Canard enchaîné (The Chained Duck) الاستقصائى الأسبوعى إن هذا قد ينطوى على غض الطرف عن شهادات المنشأ المزيفة للقطع، وهى عملية احتيال يعتقد أنها تشمل العديد من خبراء الفن الآخرين، وأوضح مصدر قضائى لوكالة فرانس برس أن مارتينيز اتهم بالتواطؤ فى الاحتيال و"إخفاء أصل أعمال تم الحصول عليها جنائيًا بتأييد كاذب".

ومن جانبه، قال مارتينيز سابقًا لصحيفة The Art Newspaper إنه ينفي ارتكاب أى مخالفة، حسب ما ذكرت صحيفة الـ the guardian.

كما تم على أثر تلك القضية اعتقال صاحب المعرض الألماني اللبناني الذي توسط في البيع في هامبورج في مارس وسُلم إلى باريس للاستجواب في القضية.

ويعتقد المحققون الفرنسيون أن مئات القطع الأثرية تعرضت للنهب خلال احتجاجات الربيع العربى التى اجتاحت العديد من دول الشرق الأوسط فى أوائل عام 2010، ثم يُعتقد أنه تم بيعها إلى صالات العرض والمتاحف التي لم تطرح الكثير من الأسئلة حول الملكية السابقة، ولا تبحث عن كثب بما فيه الكفاية في عدم الترابط المحتمل في شهادات منشأ الأعمال، ويعتقد أن العديد من البلدان قد تأثرت بنهب القطع الأثرية، بما فى ذلك مصر وليبيا واليمن وسوريا.

متحف اللوفر في باريس باريس مصر جان لوك مارتينيز وزارة الثقافة ووزارة الخارجية الفرنسية قطع أثرية خرجت من مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة بالرقم القومي فقط

بالرقم القومي.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

للبحث عن نتيجتك.. لينك بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الكائنات وحيدة الخلية وتعدد الزوجات

سمر عادل

وثيقة سياسة ملكية الدولة.. خارطة طريق استثمارية

سارة شريف

مسألة وقت

ماجد حبته

الاستثمار فى الأشبال

لواء. محسن الفحام

نريده حواراً موضوعيا

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو بين عبدالناصر والسادات

ماجد حبته

كيسنجر.. والأزمة الأوكرانية

د.محمد المهدى

قانون الأحوال الشخصية.. بعيدًا عن التحيزات الذكورية والمظلوميات النسوية

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

«الوطني الفلسطيني» يرحب بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

فتح تدعو أوروبا لكبح إجراءات إسرائيل الهادفة للقضاء على فرصة فلسطين بالبقاء

تفاصيل تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن اغتيال شيرين أبوعاقلة