الجمعة 27 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته لجمهورية الكونغو

الفريق أول محمـد
الفريق أول محمـد زكى
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عاد الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين.

والتقى الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، نظيره الكونغولي د. كاباندا باكورنجا، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة.

وأعرب الفريق أول محمـد زكى، خلال اللقاء، عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكونغولي إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وفى نهاية اللقاء وقّع الجانبان على بروتوكول تعاون فى مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين.

كما التقى الفريق أول محمـد زكى مع جان ميشيل ساما لوكوندية، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة توافقا في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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