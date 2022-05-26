الجمعة 27 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل حاول سرقة شقة فى المعصرة

حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة سرقة شقة سكنية وتداول مقطع فيديو له أثناء ارتكاب الجريمة بمنطقة المعصرة .

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد رصدت فيديو متداولا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنا تسلق أحد الأشخاص من شباك منور عقار، والقفز داخل شرفة أحد الشقق بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية عن طريق تسلقه من سلم العقار شرفة الشقة للشروع في سرقتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن اللص فوجئ بأن باب الشرفة مغلق، فلاذ بالفرار وتخلص من ملابسه وحلق شعره عقب علمه بتداول مقطع الفيديو خشية ضبطه، وباستدعاء مالك الشقة المشار إليها أيد ما سبق واتهم المشكو في حقه بالشروع في سرقة شقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قاضي المعارضات حبس سرقة شقة سكنية فيديو المعصرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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