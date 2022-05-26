مصرع وإصابة 26 شخصًا إثر تصادم سيارتين بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 25 آخرين في حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين سيارتين “ميكروباص” بالطريق الدولي الجديد بعد منطقة وادى القمر بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الدولي، بسبب اختلال عجلة القيادة و تم إبلاغ سيارات الإسعاف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة ما يقرب من 25 شخص كانوا يستقلون السيارتين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الأميرى الجامعى، إضافة إلى نقل متوفى إلى مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.