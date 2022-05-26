الجمعة 27 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022

سيارة المعاقين
سيارة المعاقين
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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022 من أبرز العناوين على  محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الأخيرة، كونه موضوع يهم شريحة كبيرة في مصر من ذوي الهمم التي تخصص وزارة التضامن الاجتماعي هذه الخدمة لهم ضمن حزمة من الامتيازات تيسييرًا لحياتهم.

نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022 

وفقًا لآخر الإحصائيات فإن المقيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ نحو 3 ملايين شخص معاق يمكنهم وفقا للقانون الحصول على سيارات المعاقين طبيا لحالتهم والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية بهدف الدمج في المجتمع ونيل الحقوق الكاملة ونظرًا لخطة الدولة في التحول الرقمي وميكنة العمليات والإجراءات الحكومية ضمن سياسة التحول الرقمي، وقد وفرت خدمة الحجز للسيارة على بوابة الكترونية بدلًا من السفر واستقلال وسائل المواصلات العامة لتفادي خطر انتشار العدوى لعدم تفاقم حالتهم الصحة خاصة مع الأدوية التي يتناولونها يوميا. 

ومن حرص الدستور على تقديم الخدمات للقراء نستعرض خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وكيفية الحصول على البطاقة الخدمية للمعاقين: 

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022:

يشترط للحصول على السيارة إجراء عدد من الفحوصات الطبية والعرض على القومسيون الطبي للتأكد من استحقاق المتقدم للحصول على المساعدة الحركية ويحجز الكشف للحصول على سيارات المعاقين طبية لذوي الاحتياجات الخاصة إتباع الخطوات التالية:-

  • البداية من الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابــــــــــــــــط
  • ثم الضغط أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • يلي ذلك اختيار نتيجة التقارير الطبية.
  • كتابة كافة البيانات المطلوبة للراغب في الحصول على السيارة.
  • تحديد مكان وموعد إجراء الفحوصات الطبية الأقرب للمتقدم تيسيرًا عليه .
  • تدوين مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له في حي أو محافظة المتقدم.
  • اخيرًا النقر على زر الاستعلام ليظهر المعلومات الراغب في الحصول عليها.

ووفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فإن الدولة تلغي الضرائب والجمارك على أدوات التعويضية والأجهزة الخاصة بهم، هو دعم مادي تقدمه الدولة لذوي الهمم حرًا على وصل الخدمات لهم دون عبء.

كيفية الحصول على البطاقة الخدمية للمعاقين

من المعلوم ان هناك شرط ليحصل ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على حقوقهم التي منحها لهم القانون منها سيارات المعاقين والأجهزة التعويضية وإجراء الفحوصات المجانية وصرف العلاج بالمجان غيرها من المميزات يجب أن يحصل أولا على بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

أولًا: الدخول عبر موقع وزارة التضامن من خلال هذا اللينـــــــــك.

ثانيًا: اختيار أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثالثًا:اختيار بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابعًا : كتابة بيانات الراغبين في الحصول على البطاقة الخدمية كاملة.

 خامسًا: تحميل كاتفة الكشوفات الطبية والفحوصات المطلوبة.

سادسًا: اختيار مكان ووسيلة التسليم الاقرب البطاق فيما بعد .

سابعًا: الضغط على زر الحفظ.

يمكن متابعة مراحل فحص الطلب عبر نفس الموقع من خلال الحساب الشخصي الذي يتم إنشائه قبل تسجيل الطلب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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