الخميس 26 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ألقتها من الطابق الخامس.. إحالة أوراق سيدة قتلت طفلتها للمفتى

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، الخميس، بإحالة أوراق سيدة ألقت طفلتها من الطابق الخامس فور ولادتها بمنطقة منشأة ناصر، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة في القضية 5458 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر للمحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات في القضية عن أن سيدة تدعى "مها.أ"، 33 عامًا، عاملة، ارتكبت جريمة القتل العمد، بعدما ألقت طفلتها من الطابق الخامس.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة قتلت عمدًا طفلتها المجني عليها، بأن عقدت العزم وبيتت النية على إزهاق روحها، وأضمرت في نفسها الخلاص منها لحملها فيها سفاحًا، وما إن وُلدت الطفلة حية حتى ألقتها من الطابق الخامس بمحل سكنها، فأحدثت ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؛ لترتكب بذلك المتهمة الجناية المؤثمة من قانون العقوبات.

محكمة جنايات إحالة أوراق سيدة منشأة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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