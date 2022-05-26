الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عن الفلاحين.. إصدارات حديثة لـ«قصور الثقافة»

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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أضاف مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف أمين عام النشر الكاتب المسرحى والشاعر جرجس شكرى، عدة عناوين جديدة متنوعة لمنافذ البيع والمكتبات. وصدر عن سلسلة «ذاكرة الكتابة» كتاب «الفلاح»، من تأليف يوسف نحاس، وهو من أقدم وأهم الدراسات العلمية التى كُتبت عن الفلاح المصرى فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

وصدر كتاب «لمحة عامة إلى مصر كما صورها كلوت بك»، ترجمة محمد مسعود، وتقديم د. أحمد زكريا الشلق. ومن سلسلة «الدراسات الشعبية» التى يترأس تحريرها الباحث حسن سرور، صدر كتاب «من فنون الغناء الشعبى.. مواويل وقصص غنائية شعبية من مصر»، من تقديم د. صفوت كمال.

وصدر كتاب «البطولة فى الأدب الشعبى» للدكتور عبدالحميد يونس، من تقديم الدكتور أحمد مرسى.

يوفر الكتاب قراءة لثلاث سير شعبية كان، وما زال، تأثيرها باقيًا فى عقل الجماعة العربية، وهى «سيرة عنترة»، و«السيرة الهلالية»، و«سيرة الظاهر بيبرس». كما صدر كتاب «تقنيات التوثيق بمؤسسات التراث الشعبى» للباحث أحمد فاروق. ومن سلسلة «آفاق عالمية» صدر كتاب «مختارات من المسرح الصينى»، ترجمة مجموعة من شباب المترجمين، ومن إشراف وتقديم د. محسن فرجانى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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