حبس موظف سنة بتهمة نشر صور إباحية لطليقته

عاقبت محكمة جنح الزيتون في القاهرة، اليوم الخميس، موظفا، بالحبس سنة مع الشغل بتهمة التشهير بمطلقته، ونشر صور "مفبركة" إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المتهم، أقام جنحة مباشرة ضد مطلقته متهمًا إياها بعرض نفسها بطريقة منافية للآداب على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «الواتساب» وترسل صورا إباحية لها لعدد من الأشخاص، وقدم للمحكمة صورًا زعم أنها لطليقته وبإحالة المحكمة للصور لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها تبين عدم وجود تلك الرسائل وأنها غير حقيقية، فأقامت طليقته دعوى بلاغ كاذب وتشهير والنيل من سمعتها وقدمت ما يفيد بصدور أحكام بحبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام بنفقات الصغار، فقضت المحكمة ببراءتها وحبس طليقها.