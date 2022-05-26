قوات إسرائيل قتلتها عمدًا.. نتائج التحقيقات فى اغتيال شيرين أبوعاقلة

أكد أكرم الخطيب النائب العام الفلسطيني، أن التحقيقات في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، كشفت استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لها عن عمد.

وأوضح النائب العام الفلسطيني، أن نتائج التحقيق أثبتت أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع، حسبما نشرت وكالة «معا» الفلسطينية، وأضاف أن ملابسات استشهاد شيرين أبوعاقلة تثبت وقوع جريمة حرب.

إطلاق نار دون سابق إنذار

وكشفت التحقيقات، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النيران باتجاه الصحفيين، وشيرين أبوعاقلة، دون أي تحذير مسبق وبشكل مباشر على موقعهم في جنين بشكل مستمر.

وتابع النائب العام الفلسطيني: "أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبوعاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، والقوات الإسرائيلية كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في جنين، الذين يرتدون ملابس الصحافة المتعارف عليه صحفيا ودوليا".

وأشار إلى أن سبب الوفاة التهتك في دماغ الشهيدة شيرين أبوعاقلة، بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب.