الخميس 26 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

قوات إسرائيل قتلتها عمدًا.. نتائج التحقيقات فى اغتيال شيرين أبوعاقلة

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة
ads

أكد أكرم الخطيب النائب العام الفلسطيني، أن التحقيقات في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، كشفت استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لها عن عمد.

وأوضح النائب العام الفلسطيني، أن نتائج التحقيق أثبتت أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع، حسبما نشرت وكالة «معا» الفلسطينية، وأضاف أن ملابسات استشهاد شيرين أبوعاقلة تثبت وقوع جريمة حرب.

إطلاق نار دون سابق إنذار

وكشفت التحقيقات، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النيران باتجاه الصحفيين، وشيرين أبوعاقلة، دون أي تحذير مسبق وبشكل مباشر على موقعهم في جنين بشكل مستمر.

وتابع النائب العام الفلسطيني: "أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبوعاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، والقوات الإسرائيلية كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في جنين، الذين يرتدون ملابس الصحافة المتعارف عليه صحفيا ودوليا".

وأشار إلى أن سبب الوفاة التهتك في دماغ الشهيدة شيرين أبوعاقلة، بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب. 

شيرين أبو عاقلة فلسطين إسرائيل النائب العام إطلاق نار الجيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس الآن

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل إلى قاعدة بيانات بطاقة التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن يقرر : الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

مؤمن المحمدي

محاولة فهم ما جرى

د.محمد المهدى

نصب متكرر للمستريح 2 لماذا يسقط المصريون فى «فخ النصابين» دائمًا؟

خالد عكاشة

لماذا ذهب بايدن للشرق الأقصى الآن؟

محمد العسيري

كَنْز بليغ حمدى.. ما خفى كان أعظم

ماجد حبته

مأساة أمريكية متكررة.. واستعباط «ديمقراطى» معتاد

أسماء محفوظ

دورة إعداد مقدمى المشورة الأسرية

د هند جاد

فريد أمل حرب

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

قوات إسرائيل قتلتها عمدًا.. نتائج التحقيقات فى اغتيال شيرين أبوعاقلة

الرجل السري.. كيف ستؤثر استقالة مدير مكتب "بينيت" على أداءه؟

حدث استفزازي.. مسيرة الأعلام الإسرائيلية.. من يقف وراءها وما تداعياتها ؟