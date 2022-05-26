جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي «الدور الثاني- يوليو 2022» من أبرز الأمور التي ينتظرها الطلاب، الذين أخفقوا في امتحانات الصف الدراسي الثاني التي أجريت مؤخرًا إما لعدم التمكن من الإجابات الصحيحة أو للتغيب بسبب ظروف صحية أو غير ذلك.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس السادس والعشرين من مايو 2022 عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي «الدور الثاني- يوليو 2022»، للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي «الدور الثاني- يوليو 2022

ووفقًا لذلك الجدول، ستبدأ الامتحانات يوم الأحد 17 يوليو 2022، وتستمر حتى 21 يوليو 2022، ولمدة 5 أيام.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بآليات إجراء الامتحانات في الدور الأول.

يذكر أن الطلاب قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 في الفترة من 8 مايو وحتى 12 مايو لمدة 5 أيام، وبدأ بعدها البحث عن نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي على محركات البحث لمعرفة النتيجة وهل تم اجتياز الفصل الدراسي الثاني بنجاح أم لا، وعند رسوم البعض انتظروا جدول امتحانات الدور الثاني .

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الدور الثاني:

وحددت وزارة التربية والتعليم جدول أداء امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الدور الثاني بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة في خمسة أيام على النحو التالي:

اليوم الأول: الأحد 17 يوليو 2022: اللغة العربية لساعتين ونصف - التربية الدينية لساعة ونصف .

اليوم الثاني: الإثنين 18 يوليو 2022: مادة العلوم لساعة ونصف - مهارات مهنية لساعة ونصف .

اليوم الثالث: الثلاثاء 19 يوليو 2022: مادة الدراسات الاجتماعية لساعة ونصف - ICT لساعة ونصف .

اليوم الرابع: الأربعاء 20 يوليو 2022: اللغة الإنجليزية لساعتين

اليوم الخامس: الخميس 21 يوليو 2022: مادة الرياضيات لساعة ونصف .

ـ وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن النتيجة تعلن في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات

ماذا تعنى الألوان فى نتيجة الصف الرابع: