حبس المتهمين فى واقعة التعدى على مدرب نادى بنها الرياضى

قررت النيابة العامة ببنها حبس 2 من المتهمين في واقعة التعدي بالضرب على مدرب بنادي بنها الرياضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل الطالب ووالدته، والاستعلام عن حالة المدرب المصاب لاستجوابه.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان بنها يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ومصاب بنادي بنها الرياضي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة المدرب محمد عبد الهادي، مع طالب بالإعدادية وأهليته، الذين اقتحموا نادي بنها الرياضي بمحافظة القليوبية، عقب تصدي المدرب لنجلهم لتعديه بالضرب على الفتيات خلال التمرين.

كما كشفت التحريات، عن أن أهلية الطالب عندما علموا بتصدي المدرب لنجلهم سارعوا إليه حاملين سيخا حديديا، وتعدوا به على المدرب حتى تسببوا في إصابته بكسر مضاعف بالقدم، وكسر بالمفصل بجانب عدة إصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.