الخميس 26 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين فى واقعة التعدى على مدرب نادى بنها الرياضى

المتهمون
المتهمون
ads

قررت النيابة العامة ببنها حبس 2 من المتهمين في واقعة التعدي بالضرب على مدرب بنادي بنها الرياضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل الطالب ووالدته، والاستعلام عن حالة المدرب المصاب لاستجوابه. 

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان بنها يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ومصاب بنادي بنها الرياضي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة المدرب محمد عبد الهادي، مع طالب بالإعدادية وأهليته، الذين اقتحموا نادي بنها الرياضي بمحافظة القليوبية، عقب تصدي المدرب لنجلهم لتعديه بالضرب على الفتيات خلال التمرين.

كما كشفت التحريات، عن أن أهلية الطالب عندما علموا بتصدي المدرب لنجلهم سارعوا إليه حاملين سيخا حديديا، وتعدوا به على المدرب حتى تسببوا في إصابته بكسر مضاعف بالقدم، وكسر بالمفصل بجانب عدة إصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مشاجرة هادي تحقيقات تلقى منى نادي واقعة قليوب طالب حادث كسر متهم فرقة عدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس الآن

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل إلى قاعدة بيانات بطاقة التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن يقرر : الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

مؤمن المحمدي

محاولة فهم ما جرى

د.محمد المهدى

نصب متكرر للمستريح 2 لماذا يسقط المصريون فى «فخ النصابين» دائمًا؟

خالد عكاشة

لماذا ذهب بايدن للشرق الأقصى الآن؟

محمد العسيري

كَنْز بليغ حمدى.. ما خفى كان أعظم

ماجد حبته

مأساة أمريكية متكررة.. واستعباط «ديمقراطى» معتاد

أسماء محفوظ

دورة إعداد مقدمى المشورة الأسرية

د هند جاد

فريد أمل حرب

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

قوات إسرائيل قتلتها عمدًا.. نتائج التحقيقات فى اغتيال شيرين أبوعاقلة

الرجل السري.. كيف ستؤثر استقالة مدير مكتب "بينيت" على أداءه؟

حدث استفزازي.. مسيرة الأعلام الإسرائيلية.. من يقف وراءها وما تداعياتها ؟