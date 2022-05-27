الجرانديلا أبرزها.. فواكه وخضروات غريبة يجب تجربتها

تحتاج ست البيت أن تستبدل الأطباق التقليدية بالأطباق الغريبة، خاصة الفواكه منها والتي تقوم بتقديمها على السفرة عقب تناول الوجبات، ويوجد العديد من الفواكه التى سيتم استيرادها من خارج مصر، ويوضح لنا الشيف محمد فراج أسماء مجموعة من الخضروات والفواكه المستوردة من خارج مصر.

التماريلو

ويطلق عليها الطماطم الشجرية، يتم زراعتها فى البرازيل والإكوادور، تشبه الطماطم لكنها مختلفة تماما فى المذاق، وتساعد في تقليل الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تنظم ضغط الدم، وتحسن صحة العين وتزيد من معدل الحرق، كما تساعد على الوقاية من الأورام السرطانية.



فاكهة الجرانديلا

ويطلق عليها فاكهة زهرة الآلام، موطنها الأصلى البرازيل، كما أنها غنية بفيتامين A الذي يعتبر عنصرا أساسيًا لصحة الخلايا والعيون والمناعة وبذور ثمرة واحدة من الجرانديلا فيها 8% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين A، غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الشوارد الحرة غير أنها تقلل من خطر الإصابة بالالتهابات المزمنة وأمراض القلب.

كما أنها مصدر ممتاز لفيتامين C وهذا يساعد الجسم في تكوين الأوعية الدموية والعضلات والغضاريف والكولاجين الذى يحافظ على صحة الجلد، كما تساعد على العلاج من سرطان القولون وتعتبر مصدر قوى للألياف.

الباتايا

واحده من الفواكه الجميلة والغريبة فى شكلها، يوجد منها أكثر من 4 أنواع مختلفة فى مذاقها ولونها، وتزرع فى كافة الدول الآسيوية، الفاكهة من الداخل فيها بذور صغيرة شبيهة ببذور الكيوى، كما أنها غنية جدا بمضاداتِ الأكسدة، تحارب أمراض الشيخوخة والأورام السرطانية، كما أنها تقلل مستوى الكوليسترول، كما تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب مصدر جيد لفيتامين C، ثمرة واحدة كافية لاحتياج يوم كامل فيها أوميجا 3 وأوميجا 9.

فاكهة السلاك أو الثعبان

وهذا الاسم بسبب قشرتها الغريبة اللى تشبه جلد الثعابين جدا، الفاكهة موطنها إندونيسيا ويتم زراعتها فى كل دول جنوب شرق آسيا.

كما أنه مصدر للألياف والبروتينات والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامين C وفيتامين A

فيها سعرات حرارية قليلة بمعدل 82 سعر لكل 100 جرام تقريبا، بتحسن الهضم

الرامبوتان

تتم زراعتها فى آسيا وأمريكا اللاتينية لها تأثير كبير في خفض كتلة الدهون في الجسم عموما، كما تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وتساعد على الوقاية من فقر الدم.