الخميس 26 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 3 ملثمين بتهمة السطو المسلح على «مقلة لب» فى المحلة

القبض على 3 متهمين
القبض على 3 متهمين
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين قاموا بالسطو المسلح على "مقلة لب" بمنطقة الجمهورية حاملين أسلحة نارية وبيضاء وسرقوا مبالغ مالية وسجائر وفروا بسيارة ملاكى هاربين.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع جريمة سطو مسلح على مقلة لب بمنطقة الجمهورية.

انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة وتبين قيام 3 ملثمين بالنزول حاملين بندقية خرطوش وطبنجة وأسلحة بيضاء بالسطو المسلح على المقلة وقاموا بسرقة مبالغ مالية وسجائر وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

الغربية سمنود قسم ثان المحلة تشكيل عصابي السطو المسلح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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