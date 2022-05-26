المشدد 7 سنوات لعامل وصاحب معرض دراجات لحيازتهما مواد مخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها منذ قليل، عامل وصاحب معرض دراجات بخارية المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لإدانتهما بحيازة مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي، وأمانة سر أحمد رمزي ومحمد عبدالستار.

تعود أحداث القضية رقم 424 لعام 2022 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة، ليوم 22 يناير من العام الجاري، بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كل من "أدهم ذ أ" 26 عاما، عامل، مقيم بمركز أبو حماد، و"سيد ال ال ع" 32 عاما، صاحب معرض دراجات نارية، مقيم بمركز الزقازيق، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6500 جرام، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، وتمت إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.