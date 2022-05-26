حبس مستريحة الإسماعيلية وزوجها 4 أيام بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه

قررت نيابة الإسماعيلية حبس "مستريحة الإسماعيلية"، وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بجمع 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح والاستيلاء عليها.

وتمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في مديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، من ضبط مستريحة جديدة، ممرضة بهيئة التأمين الصحي بالإسماعيلية، جمعت مبالغ مالية من المواطنين وإيهامهم بتوظيفها مقابل الأرباح.

وأوهمت "مستريحة الإسماعيلية" ضحاياها بقدرتها على تشغيل أموالهم في مجال العقارات وتجارة الأجهزة الطبية، مقابل منحهم أرباحًا شهرية، واستولت على أموالهم وفرت هاربة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

تلقى قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، بمديرية أمن الإسماعيية، بلاغًا من 24 مواطنا، معظمهم موظفون في التأمين الصحى بالإسماعيلية، بشأن قيام إحدى السيدات، ممرضة، وتدعى "توحيدة. ع .م. ح"، 37 عامًا، وزوجها "السيد. ع. ف. أ"، 42 عامًا، موظف بمحطة مياه أبوعطوة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالحصول على مبالغ مالية منهم، تراوحت من 10 آلاف إلى 400 ألف جنيه، وجمعت أكثر من 4 ملايين جنيه لتوظيفها وتشغيلها فى مجال العقارات وتجارة الأجهزة الطبية، مقابل أرباح، إلا أنها لم توفِ بوعدها في دفع المبالغ المالية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد إبراهيم سعودي، مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ الإسماعيلية، يفيد بورود 24 بلاغا من مواطنين معظمهم موظفون في التأمين الصحى بالإسماعيلية، يفيد بقيام سيدة تدعى "توحيدة. ع .م. ح"، 37 عامًا، وزوجها "السيد. ع. ف . أ"، 42 عامًا، موظف بمحطة مياه أبوعطوة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالحصول على مبالغ مالية منهم تراوحت من 10 آلاف إلى 400 ألف جنيه، وجمعت أكثر من 4 ملايين جنيه لتوظيفها وتشغيلها فى مجال العقارات وتجارة الأجهزة الطبية، مقابل أرباح، إلا أنها لم توفِ بوعدها في دفع المبالغ المالية، وعقب تقنين الإجراءات نجح المقدم حازم حسام، رئيس مباحث مركز شرطة ثان الإسماعيلية ومعاونيه، من ضبط المتهمة وزوجها، لاشتراكه في جمع الأموال، وبمواجهتهما اعترفا بالواقع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أصدرت حكمها بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.