الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بالاعتداء على الإعلامية سالى عبدالسلام

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
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فتحت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات واقعة ضبط الشاب المتهم بالاعتداء على الإعلامية سالي عبدالسلام، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس.

ودلت التحقيقات على أن المتهم في العقد الثالث من العمر، وموظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة، وتصادف وجوده بمكان الواقعة، وطالبت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث، وتفريغ الكاميرات والتحفظ على ما بها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

كانت قد تعرضت الإعلامية سالي عبدالسلام للاعتداء داخل سيارتها في التجمع الخامس، ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث سألها أحد الأشخاص عن شاحن للهاتف، وعندما رفضت حاول مضايقتها محاولا إدخال رأسه من نافذة سيارتها.

القاهرة الجديدة الإعلامية سالي عبد السلام التجمع الخامس محطات الوقود موظف فيديو

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