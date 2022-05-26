حبس ممرض مفصول من الخدمة انتحل صفة طبيب بمستشفى جامعة طنطا 4 أيام

أمرت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، بحبس ممرض مفصول من الخدمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما انتحل صفة طبيب وأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا، أثناء تواجده داخل مستشفى طوارئ الجامعة، وتوقيعه الكشف على المرضى.

وكان أفراد الأمن الإداري بمستشفي طوارئ جامعة طنطا، قد تمكنوا من إلقاء القبض على ممرض مفصول من الخدمة منذ عام 2013 أثناء تواجده بالمستشفى، منتحلا صفة طبيب، وتوقيعه الكشف على المرضى، وتم اقتياده لنقطة شرطة المستشفي وتسليمه لقسم أول طنطا.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، بورود مذكرة محررة من نقطة شرطة مستشفى طوارئ جامعة طنطا، بالقبض على ممرض مفصول من الخدمة بعد انتحاله صفة طبيب بكلية الطب، أثناء قيامه بالكشف على المرضى، تحرر المحضر 17079 جنح أول طنطا وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.