الخميس 26 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ممرض مفصول من الخدمة انتحل صفة طبيب بمستشفى جامعة طنطا 4 أيام

حبس ممرض
حبس ممرض
ads

أمرت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، بحبس ممرض مفصول من الخدمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما انتحل صفة طبيب وأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا، أثناء تواجده داخل مستشفى طوارئ الجامعة، وتوقيعه الكشف على المرضى.

وكان أفراد الأمن الإداري بمستشفي طوارئ جامعة طنطا، قد تمكنوا من إلقاء القبض على ممرض مفصول من الخدمة منذ عام 2013 أثناء تواجده بالمستشفى، منتحلا صفة طبيب، وتوقيعه الكشف على المرضى، وتم اقتياده لنقطة شرطة المستشفي وتسليمه لقسم أول طنطا.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، بورود مذكرة محررة من نقطة شرطة مستشفى طوارئ جامعة طنطا، بالقبض على ممرض مفصول من الخدمة بعد انتحاله صفة طبيب بكلية الطب، أثناء قيامه بالكشف على المرضى، تحرر المحضر 17079 جنح أول طنطا وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

طنطا ممرض حبس ممرض الغربية انتحل صفة طبيب كلية الطب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل إلى قاعدة بيانات بطاقة التموين

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

كيفية تسجيل تحديث بيانات بطاقة التموين على «دعم مصر»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لاستخراج نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن يقرر : الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

مؤمن المحمدي

محاولة فهم ما جرى

د.محمد المهدى

نصب متكرر للمستريح 2 لماذا يسقط المصريون فى «فخ النصابين» دائمًا؟

خالد عكاشة

لماذا ذهب بايدن للشرق الأقصى الآن؟

محمد العسيري

كَنْز بليغ حمدى.. ما خفى كان أعظم

ماجد حبته

مأساة أمريكية متكررة.. واستعباط «ديمقراطى» معتاد

أسماء محفوظ

دورة إعداد مقدمى المشورة الأسرية

د هند جاد

فريد أمل حرب

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

الرجل السري.. كيف ستؤثر استقالة مدير مكتب "بينيت" على أداءه؟

حدث استفزازي.. مسيرة الأعلام الإسرائيلية.. من يقف وراءها وما تداعياتها ؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال