الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

13 مصاباً بتصادم في نفق البرلس بكفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 13 طالباً وطالبة في الصف الثاني الثانوي، في حادث تصادم سيارة ربع نقل "بوكس" بالرصيف بنفق البرلس.

جرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل "بوكس" تستخدم في نقل المواطنين، بالرصيف، حيث جرى نقلهم لمستشفى بلطيم التخصصي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

حادث حادث تصادم نفق البرلس مستشفى بلطيم أمن كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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