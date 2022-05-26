نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس.. الأكثر بحثا على موقع التعليم

احتلت نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس أكثر العبارات التي يبحث عنها طلاب وأولياء أمور الصف السادس الابتدائي، بعد إنهاء امتحاناتهم منذ عدة أسابيع وفي انتظار إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2022 برقم الجلوس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي التي ستشمل كافة نتائج طلاب التعليم الأساسي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني، كما شدد وزير التربية والتعليم على إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2022 في جميع المدارس مجانًا وفي مناطق واضحة داخل المدارس حتى يتمكن الطلاب من معرفتها بالإضافة إلى إعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. وتستعرض الدستور التفاصيل في التقرير التالي.

موقع وزارة التربية والتعليم

يهتم موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي بنشر نتيجة طلاب التعليم الأساسي ومنها نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس، وتقوم مديرية التربية والتعليم في جميع محافظات مصر بطرح كل النتائج في المدارس عندما تظهر النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

ومن خلال هذا الرابط https://moe.gov.eg/ وهو موقع وزارة التربية والتعليم يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة مواعيد إعلان نتائج جميع المراحل الدراسية.

ومن خلال هذا الرابطhttps://eduserv.cairo.gov.eg/www.cairo.gov.eg/ar/Pages/Investments.aspxSubmID

يمكن للطلاب معرفة نتائج امتحانات جميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من خلال خطوات بسيطة وهي:

قم باختيار نتيجة “سنوات النقل للتعليم الأساسي”، ثم بعد ذلك بتحديد المراحل الدراسية "ابتدائي أو إعدادي، وسيطلب منك إدخال “الرقم القومي” للتلميذ المكون من 14 رقم، وقم بتحديد الصف الدراسي للطالب.

ثم قم باختيار الفصل الدراسي في آخر العام "الترم الثاني"، ثم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة” والانتظار قليلا ستكون النتيجة جاهزة.

الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

الكثير من الشائعات انتشرت حول إلغاء وزارة التربية والتعليم للصف السادس الابتدائي الذي ألغته بالفعل وزارة التربية والتعليم في تسعينات القرن الماضي، لتعود وتطبقه مره ثانية في الألفية الثانية.

واهتم أولياء أمور بالبحث عن الشائعات المنتشرة حول ذلك، لكن مجلس الوزراء أكد أكثر من مرة بأن هذه الشائعة ليس لها أي أساس من الصحة، وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذه شائعة ليس لها أى أساس من الصحة، ويجب على أولياء الأمور عدم الانسياق وراء البلبلة والشائعات والإلتزام فقط بما تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى مصادرها الرسمية فقط.