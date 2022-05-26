الخميس 26 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العثور على جثتى زوجين مصريين فى منزلهما بفرجينيا

مشرحة
مشرحة
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عثرت الشرطة الأمريكية بمدينة أشبورن، الثلاثاء، على جثتين في منزل أحدهما رجل كان يحترق، وسقط من الطابق الثالث من المنزل على الأرض، وذلك حسبما ذكر مكتب المأمور في مقاطعة لودون بولاية فرجينيا.

ولم تحدد الشرطة رسميا هوية الشخصين، لكنها قالت إنهما على ما يبدو زوج وزوجته وهما من مصر، لديهما ثلاثة أطفال في سن المدرسة.

وتقول الشرطة إنها لا تزال تنتظر تأكيد هوية الرجل قبل الكشف عن تلك المعلومات.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن كريج تروكس، مدير العلاقات الإعلامية في مكتب المأمور في المقاطعة إن رجال الشرطة عثروا على امرأة ميتة في الطابق الثالث، ويبدو أنها كانت ضحية طعن.

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك أحد آخر في المنزل وقت وقوع الحادث، مضيفة إن أحد الجيران حاول إخماد النيران المشتعلة في الضحية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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