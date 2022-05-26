مصرع معاون مباحث أبو صوير فى حادث تصادم بطريق «الإسماعيلية – بورسعيد»

أسفر حادث تصادم سيارتين ملاكي بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق «الإسماعيلية – بورسعيد» عن مصرع النقيب محمود فريد نايف معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وشخص آخر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج، لكنها لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد وصولهما المستشفى.

بدأ الحادث بتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد تصادم سيارة ملاكي بأخرى بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق «الإسماعيلية – بورسعيد»، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، لفظا أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما المستشفى.

تبين أن أحدهما النقيب محمود فريد نايف، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، الذي أصيب بتوقف بالقلب والتنفس، واشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح قطعية متفرقة، والآخر بتوقف بالقلب والتنفس، وكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وجرح متهتك بفروة الرأس، ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعد وصولهما المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.