موجة حارة طويلة.. حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 26-5-2022

تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة شديد الحرارة على مدن الصعيد.

ورغم الأجواء الحارة التي تسيطر على حالة الطقس في مصر منذ أيام إلا أن الأرصاد الجوية أكدت أننا مازلنا في فصل الربيع ويفصلنا شهر كامل على البدء الفعلي لفصل الصيف.

الدستور في التقرير التالي تعرض حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 26 مايو 2022، وبيان درجات الحرارة على أغلب مدن الجمهورية.



حالة الطقس اليوم الخميس

يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وأغلب المحافظات، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

فيما تسيطر الأجواء المعتدلة على ساعات الليل في القاهرة الكبرى حتى شمال البلاد وشمال الصعيد، وجنوب سيناء.



بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس:

• القاهرة 34 - 21

• الإسكندرية 28 19

• وادي النطرون 33 19

• طنطا 33 19

• شبين الكوم 34 20

• دمنهور 30 18

• بلطيم 27 19

• مطروح 27 16

• السلوم 27 17

• سيوة 35 18

• بورسعيد 28 20

• دمياط 26 18

• الزقازيق 34 20

• المنصورة 32 19

• الإسماعيلية 34 18

• السويس 33 20

• العريش 28 18

• رفح 27 18

• رأس سدر 36 20

• نخل 31 13

• نويبع 36 23

• طابا 35 19

• كاترين 28 12

• الطور 33 24

• شرم الشيخ 36 25

• الغردقة 36 26

• مرسى علم 35 25

• الفيوم 35 21

• بنى سويف 35 20

• المنيا 36 20

• أسيوط 36 20

• سوهاج 37 22

• قنا 38 22

• الأقصر 38 23

• أسوان 39 24.

بداية فصل الصيف

وحسب خبراء الأرصاد الجوية فإن المنخفض الهندي الموسمي بدأ في التشكل تدريجيًا ليحجب جميع التيارات الباردة عن أجواء مصر، لتدخل مصر في الأجواء الصيفية الرطبة نهارًا وليلًا بشكل تدريجي على مدار أسبوعين تقريبًا.

ويسيطر منخفض الهند الموسمي الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة ليلًا ونهارًا على مصر قرابة 3 أشهر مُدفقًا الرياح الحارة الاستوائية الرطبة، على أن يبدأ المنخفض الموسمي في الانسحاب التدريجي عن مصر في منتصف سبتمبر المقبل وهي نفس الفترة التي يبدأ فيها فصل الخريف.