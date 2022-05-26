سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه اليوم 26-5-2022

ارتفع سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم، عدة قروش، حيث سجل ١٨:٦٠ جنيه مصري، بعد أن بلغ في بداية تعاملات أمس الأربعاء ١٨:٥٣ جنيه مصري في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

وشهد سعر الدولار في مصر ثباتًا سعريًا لشهور طويلة استقر فيها عند مستوى ١٥ جنيها مصريا، إلا أنه صعد لمستوى الـ١٨ جنيها مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه المصري ورفع الفائدة على الإيداع والقروض بالبنوك في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وعاد البنك المركزي بداية الأسبوع الجاري لرفع سعر الفائدة بنحو ٢٪؜ للمرة الثانية خلال شهر واحد، وبدأ معها الدولار في الارتفاع التدريجي البسيط، "الدستور" عرضت في التقرير التالي سعر الدولار في البنوك المصرية، وتفاصيل أسعار العملات الأخرى.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية



• بنك الاستثمار العربي-AI بيع 18.3100- شراء 18.2500 جنيه مصري

• البنك الأهلي المصري-: بيع 18.6100- شراء 18.5500 جنيه مصري

• البنك التجاري الدولي- -CIB: بيع 18.5500شراء

• بنك قطر الوطني الأهلي-: شراء 18.5500بيع 18.4800 جنيه مصري

• HSBCHSBC : بيع 18.5500- شراء 18.4500 جنيه مصري

• بلوم مصر: بيع 18.3600- شراء 18.2600 جنيه مصري

• المصرف العربي الدولي -AIB : شراء 18.5500- بيع

18.4500 جنيه مصري

• مصرف أبوظبي الإسلامي-: شراء 18.6300- بيع 18.5800جنيه مصري



أسعار العملات في البنوك المصرية

وشهدت أسعار العملات تباينا خلال تعاملات اليوم وجاءت كالتالي:

دولار أمريكى : 18.5456 - 18.6283

يورو : 19.7492 - 19.8448

جنيه إسترلينى : 23.1671 - 23.2780

فرنك سويسرى 19.2521 - 19.3461

100 ين يابانى 14.5994 - 14.6680

ريال سعودى 4.9440 - 4.9664

دينار كويتى 60.6044 - 60.8948

درهم اماراتى 5.0485 - 5.0722

اليوان الصينى 2.7678 - 2.7835



وصعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهر خلال جلسة تعامل الثلاثاء الماضي، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع الفائدة الأمريكية في المدى القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر فائدة.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي بيان اجتماعها الذي انعقد في الثالث والرابع من مايو الجاري.