الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه اليوم 26-5-2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفع سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم، عدة قروش، حيث سجل ١٨:٦٠ جنيه مصري، بعد أن بلغ  في بداية تعاملات أمس الأربعاء ١٨:٥٣ جنيه مصري في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

وشهد سعر الدولار في مصر ثباتًا سعريًا لشهور طويلة استقر فيها عند مستوى ١٥ جنيها مصريا، إلا أنه صعد لمستوى الـ١٨ جنيها مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه المصري ورفع الفائدة على الإيداع والقروض بالبنوك في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وعاد البنك المركزي بداية الأسبوع الجاري لرفع سعر الفائدة بنحو ٢٪؜ للمرة الثانية خلال شهر واحد، وبدأ معها الدولار في الارتفاع التدريجي البسيط، "الدستور" عرضت في التقرير التالي سعر الدولار في البنوك المصرية، وتفاصيل أسعار العملات الأخرى.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية 


• بنك الاستثمار العربي-AI بيع 18.3100- شراء 18.2500 جنيه مصري

• البنك الأهلي المصري-: بيع 18.6100- شراء 18.5500 جنيه مصري

• البنك التجاري الدولي- -CIB: بيع 18.5500شراء  

•  بنك قطر الوطني الأهلي-: شراء 18.5500بيع 18.4800 جنيه مصري

• HSBCHSBC : بيع  18.5500- شراء 18.4500 جنيه مصري

• بلوم مصر: بيع 18.3600- شراء 18.2600 جنيه مصري

• المصرف العربي الدولي -AIB : شراء 18.5500- بيع  
18.4500  جنيه مصري

• مصرف أبوظبي الإسلامي-: شراء 18.6300- بيع 18.5800جنيه مصري

استقرار فى بداية التعاملات.. سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022


أسعار العملات في البنوك المصرية

وشهدت أسعار العملات تباينا خلال تعاملات اليوم وجاءت كالتالي:

دولار أمريكى :  18.5456 - 18.6283
يورو :  19.7492 - 19.8448
جنيه إسترلينى :  23.1671 - 23.2780
فرنك سويسرى 19.2521 - 19.3461
100 ين يابانى 14.5994 - 14.6680
ريال سعودى 4.9440 - 4.9664
دينار كويتى 60.6044 - 60.8948
درهم اماراتى 5.0485 - 5.0722
اليوان الصينى 2.7678 - 2.7835


وصعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهر خلال جلسة تعامل الثلاثاء الماضي، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع الفائدة الأمريكية في المدى القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر فائدة.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي بيان اجتماعها الذي انعقد في الثالث والرابع من مايو الجاري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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