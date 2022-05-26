الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولى يحذر من ركود عالمى

ديفيد مالباس رئيس
ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي
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تحدث ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، عن حرب روسيا في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الغذاء والطاقة، وأيضا توفر الأسمدة، مؤكدًا أن استمرار الحرب قد يثير ركودا عالميا.

وأبلغ مالباس، خلال ندوة استضافتها غرفة التجارة الأمريكية، أن اقتصاد ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، تباطأ بالفعل بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وقال إن انخفاض إنتاج الأسمدة سيزيد الأوضاع سوءا في مناطق أخرى.

وقال مالباس: "بينما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.. من الصعب الآن أن نرى كيف نتفادى ركودا". ولم يقدم توقعات محددة.

وأضاف أن اقتصاد كل من أوكرانيا وروسيا من المتوقع أن يعاني انكماشا كبيرا، في حين تشهد أوروبا والصين والولايات المتحدة تباطؤا في النمو.

وقال إن الدول النامية هي الأكثر تضررا بالنظر إلى النقص في الأسمدة ومخزونات الغذاء وإمدادات الطاقة.

ومضى قائلا: "فكرة أن تتضاعف أسعار الطاقة هي في حد ذاتها كافية لإثارة ركود".

وخفض البنك الدولي بالفعل توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نصف نقطة مئوية إلى 3.2 بالمئة من 4.1 بالمئة بسبب تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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