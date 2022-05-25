الخميس 26 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مدحت نورالدين يكشف للستات ميعرفوش يكدبوا تفاصيل ديوانه الأول «خلص الكلام»

جريدة الدستور
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استضاف برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا" والمذاع  على قناة cbc  وتقدمه مني عبدالغني، هبة الاباصيري،  وإيمان عزالدين الشاعر، مدحت نورالدين والذي قدم مؤخرًا ديوانه الأخير  "خلص الكلام".

عن فكرة ديوانه الأول قال: "الفكرة جاءت  منذ فترة حين قررت أن أجمع القصاصات التي دونتها سابقًا في كتاب وأن أنتقل إلى الاحترافية، خاصة أنني بدأت الكتابة منذ أن كنت في الجامعة، فعلى الرغم من كوني مهندسًا إلا أن حب الشعر  جعلني أقدم خلص الكلام الذي أجده أنه وش الخير عليا".

وكشف الشاعر مدحت نورالدين عن أن أغاني كوكب الشرق أم كلثوم بها عبقرية كبيرة سواء على مستوى اللحن أو الكلمات التي قدمها الشاعران أحمد رامي وأحمد شوقي وبها مصدر إلهام لكثير من الشعراء.

وكشف عن تأثره الواضح بالشاعر صلاح جاهين الذي قال عنه: "أشعاره دائمًا حاضرة ومناسبة لكل الأوقات ولكل الشعراء".

وقال إن الأسرة والأصدقاء وما يقابله في الحياة من مواقف هي مصدر إلهامه في الكتابة، قائلًا: "زوجتي هي من يشجعني ويدعمني دائمًا فيما أقدم وكل أبيات الشعر التي أقدمها  ستجد أن بها تجسيدًا لزوجتي".

وقال الوطن هو الأساس والانتماء له هو السبب وراء خروج كل المشاعر التي يدونها  أي شاعر، قائلًا: "حب الوطن يخليك تكتب في كل حاجة، فهو السبب في الإحساس بالحب والانتماء".

وقدم خلال الحلقة أبيات شعر عن مصر كاشفًا عن إمكانية تحويلها لأغنية وطنية يقدمها عدد من نجوم الفن  منهم  أحمد جمال، أنغام، شيرين.

"خلص الكلام" عنوان ديوان  مدحت نورالدين الأول وصدر مؤخرًا بخليط بين الفصحى والعامية فى قصائد من قلب الشارع المصرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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