ضبط مستريح جديد استولى على أموال المواطنين بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، الأربعاء، مدرسًا لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مئات الآلاف من الجنيهات بزعم تسهيل توظيفهم في معهد أزهري في قرية العصلوجي، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من المواطنين من أهالي قرية العصلوجي التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهمون فيها المدعو "م ج"، مدرس، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مئات الآلاف من الجنيهات بزعم توظيفهم في معهد أزهري في القرية.

الضحايا أفادوا في بلاغاتهم بأنهم قد تعرضوا للنصب والاحتيال على يد المتهم، وأنه قد تحصل من كل فرد فيهم على 25 ألف جنيه لتوظيفه في المعهد الأزهري الموجود في القرية، فيما وصل عدد الضحايا إلى 50 شخصا، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة الزقازيق.