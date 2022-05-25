مصرع عامل دليفرى فى حادث سير بمدينة بدر

لقي عامل دليفري مصرعه إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل، بمدينة بدر.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفى بأحد شوارع مدينة بدر فى الطريق المتجه إلى "المنطقة الصناعية" وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وموتوسيكل "دراجة بخارية"، ولقى فيها قائد الدراجة النارية مصرعه.

وتم نقل الجثة لمستشفى بدر ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.