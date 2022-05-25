عقب مصرع وإصابة 14عاملًا.. رفع آثار حادث طريق أبوالمطامير بالبحيرة

دفعت الإدارة العامة لمرور البحيرة أوناش المرور لرفع آثار حادث تصادم بين سيارتين بمدخل قرية اللحوم، بطريق الكيلو 71 أبوالمطامير الصحراوي بالبحيرة، والتي أسفرت عن مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين تم نقلهم لمستشفى أبوالمطامير العام.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة عمالة زراعية نصف نقل و«تمناية» بمدخل قرية اللحوم الشعراوى بمركز أبوالمطامير ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى أبوالمطامير العام للعلاج، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع بين السيارة رقم 4975 ب ى ط، نصف نقل، محملة بعمال زراعة، والسيارة رقم 45182 ب د ى «تمناية».