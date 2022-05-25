الأربعاء 25 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة عامل لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء فى نصر النوبة

جثة عامل
جثة عامل
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صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء بقرية السيالة التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة أثناء عمله بمشروع الصرف الصحي بالمنطقة سالفة الذكر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز نصر النوبة يفيد مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله فى مشروع الصرف الصحي بقرية السيالة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة  بقيادة المقدم عمرو حشاد رئيس مباحث نصر النوبة، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "حسين .ص.أ" يبلغ من العمر 18 سنة ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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