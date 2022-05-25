إحالة سكرتير محافظة القاهرة السابق للجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على 67 مليون جنيه

أحالت النيابة العامة، سكرتير عام محافظة القاهرة السابق وآخر رجل أعمال للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة الرشوة وقيامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ 67 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن قيام المتهم محمد على حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة السابق، بالحصول لنفسه على رشوة مقابل إخلاله بأعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم «خالد.م » بإدراج قطعة أرض ملك شركة الثانى كائنة بنطاق حى شرق مدينة نصر ضمن محضر لجنة تحديد استخدامات الأراضي دون سداد المستحقات المالية للمحافظة، بهدف تربيح الثانى مبلغ 67 مليون جنيه نظير حصول الأول على مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، على أن يتم دفع مبلغ الرشوة من خلال تحويلات بنكية.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم «خالد» بتحويل مبلغ الرشوة من حساب شركة المحيطات الحديثة للاستثمار بالبنك لحساب «محمد.ع»، وهو الوسيط في الرشوة، والذي قام بدوره بتحويل جزء من مبلغ الرشوة وقدره مليون جنيه لحساب «سماح.ع» بالبنك.