الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اكتساب ثقافات مختلفة: وفي السفر 7 فوائد.. ما هى؟

جريدة الدستور
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يحتار العديد من الأشخاص في اختيار الوجه المناسبة للسفر، ويرغبون في سماع نصائح مختلفة قبل السفر كي لا ينسوا أي تفصيلة خاصة به ونكشف في السطور التالية أبرز فوائد السفر وكيفية الاستعداد له.

قالت منة حافظ، إنفلونسر عبر "انستجرام" تنشر النصائح وفوائد السفر من خلاله، إن للسفر العديد من الفوائد المختلفة أبرزها الثقافة والتعرف على المزيد من الشعوب، وعادات مختلفة فالأمر ممتع للغاية.

أضافت أن السفر يمدك بالمعلومات الغزيرة المختلفة ويهدئ من أمر الفضول عند الشخص، فالإنسان بطبعه فضولي ويريد معرفة جميع أسرار البلاد المختلفة، ففي السفر المزيد من المعرفة، إضافة إلى الجرأة في التعرف على شخصيات غريبة لأول مرة، ومواجهة الصعاب التي يمكن أن تواجهها خلال سفرك والعديد من المواقف المحرجة.

كيفية الاستعداد للسفر

أما الاستعداد للسفر أمر له عدة نصائح أولها تحديد قائمة للأغراض التي ستكون معك خلال سفرك، إضافة لعدم نسيان الباسبور والأوراق الخاصة بالسفر، مع عدم حمل الأشياء التي ليس لها قيمة وتسبب وزن بلا هدف معك لذا ركز للغاية في الأغراض المفيدة بالنسبة لك.

النصيحة الثانية وهى وضع ميزة معينة داخل حقيبتك مثل وضع شريط ذات لون مميز بالحقيبة وغيرها من الأمور التي تجعل حقيبتك مميزة عن باقي الحقائب الأخرى، لا تنس اصطحاب معك الأدوية الخاصة بالدوار وغيرها لتفادي الطوارئ.

وتابعت "من الأفضل تعلم بعض الكلمات الرئيسية للدولة محل الزيارة، ما يجعل من السهل عليك تكوين صداقات مع السكان المحليين، إضافة إلى تسجيل اللحظات داخل البلد خاصة المميز منها لذلك لا بد من مرافقة الترايبود والكاميرا وعصا السيلفي.

وتابعت: من الأفضل تعلم بعض الكلمات الرئيسية للدولة محل الزيارة، ما يجعل من السهل عليك تكوين صداقات مع السكان المحليين، إضافة إلى تسجيل اللحظات داخل البلد خاصة المميز منها.

اختيار الوجه المناسبة للسفر سماع نصائح مختلفة كيفية الاستعداد للسفر النصيحة الثانية من الأفضل أيضا تعلم بعض الكلمات الرئيسية تكوين صداقات مع السكان المحليين تسجيل اللحظات داخل البلد خاصة المميز منها خلال سفرك والعديد من المواقف المحرجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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