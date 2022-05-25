تجديد حبس الطفل المتهم بدهس طالبة في المحلة

جددت نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية للمرة الثالثة حبس طفل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طالبة بالصف الثالث الإعدادي بسيارة والدته ووفاتها.

كان قاضى معارضات محكمة أول المحلة بمحافظة الغربية، قد جدد حبس طفل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما دهس طالبة بالصف الثالث الإعدادي بسيارة يقودها بمنطقة شكرى القوتلى بالمحلة وإصابتها بنزيف بالمخ، وتم نقلها للعناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

وكانت نيابة أول المحلة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية قيامه بقيادة سيارة والدته ودهسه المجنى عليها بالسيارة أثناء سيرها بالشارع وفر هاربا بعد الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصابة طالبة دهستها سيارة ملاكي بمنطقة شكري القوتلي وتبين من الفحص أنه أثناء سير الطالبة ميسرة محمد الحباك بالصف الثالث الإعدادي دهستها سيارة ملاكي يقودها طفل وفر هاربا، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.