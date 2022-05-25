الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

راش براش ®️RUSHBRUSH ترسم البهجة على أطفال 57357.. وتتبرع لبناء محطة كهرباء جديدة بالمستشفى

مستشفى 57357
مستشفى 57357
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زار فريق شركة راش براش، مستشفى 57357 لسرطان الأطفال؛ لتقديم الدعم للأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم، واستقبلهم عدد من ممثلي العلاقات العامة بالمستشفى وتم إعطاء ندوة سريعة عن تاريخ المستشفى وعن أحدث الأجهزة الموجودة لعلاج السرطان.

وساهمت راش براش RUSHBRUSH في بناء محطة الكهرباء الجديدة الخاصة بالمستشفى وتوزيع الهدايا على الأطفال وسط أجواء من البهجة والسعادة على الأطفال وذويهم، وتم التقاط الصور التذكارية لتوثيق اليوم ورفع الروح المعنوية للأطفال.

لمعرفة المزيد عن منتجات راش براش ®️RUSHBRUSH زوروا موقعهم (من هنا)

 

والجدير بالذكر أن راش براش لم تكتفي بتسهيل حياة النساء عن طريق توفير أجهزة عناية بالشعر توفر عليهم الوقت والمجهود، بل تهتم أيضًا بمسئوليتها المجتمعية تجاه المرأة المصرية بجميع طبقاتها، حيث قامت بالتعاون مع مذيع الشارع "أحمد رأفت" لتوزيع الهدايا المادية والعينية ودعم النساء بالشارع المصري بطريقة فعّالة.

وأكد المهندس أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن زيارة فريق من الشركة لمستشفى 57357 يأتي ضمن مسئولية الشركة المجتمعية، ولن تكون الزيارة الأخيرة للمستشفى، مؤكدًا على استمرار الأعمال الخيرية وتقديم الدعم بأشكال مختلفة لجميع أفراد وطبقات المجتمع المصري.

Rush brush Rushbrush راش براش فرشاة راش براش رش برش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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