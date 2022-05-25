انطلاق المؤتمر السنوي لجمعية الجهاز الهضمي بجامعة عين شمس غدًا

ينطلق المؤتمر السنوى الخامس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي غدًا ويستمر حتى الجمعة ٢٧ مايو، تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ دكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بالجامعة، الأستاذ دكتور طارق يوسف رئيس المؤتمر، أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس، الأستاذ دكتور سيد شلبي رئيس الجمعية المصرية لجهاز الهضمي، والأستاذ دكتور أحمد متولى سكرتير الموتمر.

وأوضح الأستاذ دكتور طارق يوسف، أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس وسكرتير الجمعية المصرية للجهاز الهضمي ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتيح فرصة لشباب الأطباء والحضور للاستفادة والتفاعل والنقاش مع الأساتذة والسادة أعضاء هيئة التدريس في تخصص الجهاز الهضمي والكبد، كما يتيح للأطباء المتخصصين في المناظير والعاملين بها التدريب على حالات المناظير التداخلية في ورشتي العمل علي مدار يومي المؤتمر التشخيصي والعلاجي والتداخلي مثل تركيب أنبوبة المعدة، إزالة نتوءات القولون وأخذ عينات، ومنظار القنوات المرارية.

وأضاف أن المؤتمر يناقش تأثير مختلف الأمراض على الجهاز الهضمي والكبد ومنها عدوى الكورونا، كذلك يناقش المشكلة المصرية في الأمراض والعلاج من أجل تطبيق الحل من خلال 20 جلسة ما بين جلسات نقاشية وعلمية، لمناقشة مختلف أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مصر وحلولها والجديد في العلاج والتشخيص، وورشتي عمل لتدريب وتعليم المناظير التشخيصية والتداخلية لشباب الأطباء.

المؤتمر يضم نخبة من أساتذة الجهاز الهضمي والكبد على المستوى المصري والعالمي لمناقشة الجديد والحلول والعلاج والتشخيص لأمراض الكبد وأورام الكبد وفيروسات الكبد والكبد الدهني.