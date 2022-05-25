الأربعاء 25 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نصبت على المواطنين في 4 ملايين جنيه.. حبس «مستريحة سوهاج»

متهمة
متهمة
ads

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، حبس خريجة دراسات إسلامية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من 5 مواطنين بزعم توظيفها بمجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنها امتنعت عن السداد، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شرطة سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز سوهاج، يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن ورود بلاغًا من «ناجح .ع »، 51 سنة، عامل، 4 مواطنين أخرين، محددين، ويقيمون دائرة المحافظة، مفاده تضررهم من «دعاء . ع»، 37 سنة، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية؛ لنصبها عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين جنيه؛ لتوظيفها في مجال تجارة المنظفات، مقابل أرباح شهرية.

إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد تلك المبالغ، وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول الحوار

الأكثر قراءة

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

شهر يونيو 2022.. موعد صرف المعاشات والمرتبات لهذا الشهر

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 الترم الثاني وأبرز مؤشراتها

من هو هشام ربيع زوج بوسي المطربة ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميرفت دهان

الغارمات.. كفاح وأحلام مسجونة

إبراهيم داود

الخرافة.. والنفوذ

ماجد حبته

دافوس.. نصائح وتحذيرات

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عواجيز الفرح .. و"مشروع مستقبل مصر"!

حسين دعسة

لماذا تقول "الإكونومست":. لن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا؟

كريم فرغلى

سمير صبرى.. دموع هذا المساء

محمود خليل

ميلاد «الأخطبوط»

محمد العسيري

بساتين الدلتا الجديدة وشياطين الإحباط

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الرجل السري.. كيف ستؤثر استقالة مدير مكتب "بينيت" على أداءه؟

حدث استفزازي.. مسيرة الأعلام الإسرائيلية.. من يقف وراءها وما تداعياتها ؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال