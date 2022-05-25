نصبت على المواطنين في 4 ملايين جنيه.. حبس «مستريحة سوهاج»

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، حبس خريجة دراسات إسلامية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من 5 مواطنين بزعم توظيفها بمجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنها امتنعت عن السداد، بدائرة مركز شرطة سوهاج.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شرطة سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز سوهاج، يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن ورود بلاغًا من «ناجح .ع »، 51 سنة، عامل، 4 مواطنين أخرين، محددين، ويقيمون دائرة المحافظة، مفاده تضررهم من «دعاء . ع»، 37 سنة، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية؛ لنصبها عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين جنيه؛ لتوظيفها في مجال تجارة المنظفات، مقابل أرباح شهرية.



إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد تلك المبالغ، وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.